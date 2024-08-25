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Сегодня, 13:26

Форвард «Зенита» Педро назвал самого сильного игрока «Спартака»

Виктория Кравченко
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Эсекьель Барко.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Зенита» Педро после матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) назвал сильного игрока московского клуба. По мнению футболиста, им является новичок красно-белых Эсекьель Барко.

«На данный момент, самым сильным футболистом «Спартака» является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», — цитирует Педро ТАСС.

25-летний Барко подписал контракт с «Спартаком» в июле 2024 года, перейдя из «Ривер Плейт» за 14 миллионо евро. В 4 матчах РПЛ аргентинец забил два гола и сделал три голевые передачи.

18-летний Педро в 6 матчах РПЛ забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками. «Спартак» идет на 4 строчке с 11 баллами.

Источник: ТАСС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
Эсекьель Барко
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Форвард «Зенита» Педро рассказал о состоянии здоровья после матча со «Спартаком»
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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