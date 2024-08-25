Форвард «Зенита» Педро назвал самого сильного игрока «Спартака»

Нападающий «Зенита» Педро после матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) назвал сильного игрока московского клуба. По мнению футболиста, им является новичок красно-белых Эсекьель Барко.

«На данный момент, самым сильным футболистом «Спартака» является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», — цитирует Педро ТАСС.

25-летний Барко подписал контракт с «Спартаком» в июле 2024 года, перейдя из «Ривер Плейт» за 14 миллионо евро. В 4 матчах РПЛ аргентинец забил два гола и сделал три голевые передачи.

18-летний Педро в 6 матчах РПЛ забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками. «Спартак» идет на 4 строчке с 11 баллами.