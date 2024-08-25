Форвард «Зенита» Педро рассказал о состоянии здоровья после матча со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Педро рассказал, как чувствует себя после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). До этой встечи в СМИ писали, что он пропустит игру из-за поареждения.

«Со мной все хорошо, с ногами все в порядке, без травм», — сказал Педро Metaratings.ru.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками. «Спартак» идет на 4 строчке с 11 баллами.