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Сегодня, 13:45

«Крылья Советов» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Пари НН» начнется в 14:50 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ФК «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» сыграют с «Пари НН» в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

«Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ, команда набрала три очка в первых пяти турах. «Пари НН» находится на девятом месте с шестью баллами.

В первом круге чемпионата России сезона-2023/24 «Пари НН» обыграл «Крылья» со счетом 2:0, а во втором круге была зафиксирована ничья (1:1). По итогам сезона самарцы заняли девятое место в РПЛ, а нижегородцы — 13-е.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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