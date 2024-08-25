«Крылья Советов» сыграют с «Пари НН» в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

«Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ, команда набрала три очка в первых пяти турах. «Пари НН» находится на девятом месте с шестью баллами.

В первом круге чемпионата России сезона-2023/24 «Пари НН» обыграл «Крылья» со счетом 2:0, а во втором круге была зафиксирована ничья (1:1). По итогам сезона самарцы заняли девятое место в РПЛ, а нижегородцы — 13-е.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.