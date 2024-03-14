Форвард «Урала» Влут может сыграть в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья нападающего Рая Влута.

«Он сейчас лечится в Екатеринбурге. Поедет на сборы, врачи говорят, что на матч со «Спартаком» он уже может быть готов. Конечно, после такой большой паузы ему будет тяжело против «Спартака», но мы надеемся на него, посмотрим, как он будет дальше готовиться», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Спартак» примет «Урал» в конце марта в Москве.

В мае 2023 года Влут перенес операцию на пяточной кости. За «Урал» нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 7 мячей.