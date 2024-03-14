Агент Чистякова: «Он терпеливо ждет своего шанса»

Агент Андрей Талаев, клиентом которого является защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков, прокомментировал текущее положение игрока в клубе.

«Дмитрия нормально встретили в «Сочи», с адаптацией не было никаких проблем. Конкуренцию еще никто не отменял, нужно на тренировках доказывать, что ты лучший. Он терпеливо ждет своего шанса», — цитирует агента «РБ Спорт».

14 января Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2023/24. В первых двух матчах после возобновления РПЛ игрок не провел на поле ни одной минуты.

Контракт 30-летнего защитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.