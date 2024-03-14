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14 марта, 11:48

Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский комментатор Константин Генич заявил, что Гильермо Абаскаль в скором времени покинет пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, в «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке. Абаскаль за время своей работы не лучшим образом управлял коллективом. Были определенные трения. Молодой тренер не совсем справился с раздевалкой и с управлением амбициозным и квалифицированным составом»— приводит слова Генича «КП Спорт».

После 20 туров «Спартак» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

В четверг, 14 марта, красно-белые проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга». Игра пройдет в Москве. Начало — в 18.00 мск. В первой встрече столичный клуб уступил своему сопернику со счетом 0:1.

Источник: «КП Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Константин Генич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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