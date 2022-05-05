Булыкин объяснил, почему «Динамо» не смогло победить в чемпионской гонке в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин объяснил, почему бело-голубые не смогли добиться успеха в борьбе за золото в Тинькофф РПЛ в нынешнем сезоне.

«Почему «Динамо» начало терять очки и не смогло побороться за чемпионство? Есть много факторов, повлиявших на то, почему у команды не хватило сил на концовку. Тут и психологические могут быть, и физические. Но основные — это нехватка качественных футболистов, лидера в команде и, наверное, физически подсели ребята. Этот сезон еще не закончен, есть еще Кубок России. Поэтому результат может быть очень хорошим и для Шварца, и для «Динамо».

В концовке сезона самое сложное — не проигрывать матчи, в которых ты заведомо должен брать три очка. С «Крыльями» сложно играть. На выезде будет тяжело, но, думаю, «Динамо» должно брать три очка и закончить сезон хорошо», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» 9 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе чемпионство, обыграв «Локомотив» (3:1) в 27-м туре первенства.