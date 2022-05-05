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Булыкин объяснил, почему «Динамо» не смогло победить в чемпионской гонке в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин объяснил, почему бело-голубые не смогли добиться успеха в борьбе за золото в Тинькофф РПЛ в нынешнем сезоне.

«Почему «Динамо» начало терять очки и не смогло побороться за чемпионство? Есть много факторов, повлиявших на то, почему у команды не хватило сил на концовку. Тут и психологические могут быть, и физические. Но основные — это нехватка качественных футболистов, лидера в команде и, наверное, физически подсели ребята. Этот сезон еще не закончен, есть еще Кубок России. Поэтому результат может быть очень хорошим и для Шварца, и для «Динамо».
В концовке сезона самое сложное — не проигрывать матчи, в которых ты заведомо должен брать три очка. С «Крыльями» сложно играть. На выезде будет тяжело, но, думаю, «Динамо» должно брать три очка и закончить сезон хорошо», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» 9 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе чемпионство, обыграв «Локомотив» (3:1) в 27-м туре первенства.

Источник: https://betonmobile.ru/bulyikin-rasskazal-chego-ne-hvatilo-dinamo-dlya-pobedyi-v-chempionskoy-gonke-rpl
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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