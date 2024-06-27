Форвард сборной Ирана Агаейпур прибудет на просмотр в «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что на сбор российского клуба прибудет нападающий «Эстеглаля Хузестан» Джавад Агаейпур.

«Мы ищем игрока на позицию нападающего, у нас много вариантов. Подпишем ли мы иранца? Посмотрим», — цитирует Андреева Sport24.

24-летний Агаейпур в прошлом сезоне провел за клуб 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. На счету игрока 1 матч за сборную Ирана.