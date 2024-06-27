Жемалетдинов присоединился к сбору ЦСКА
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, кто из игроков присоединился к тренировочным сборам команды.
«Сегодня в Новогорске к команде присоединились Аббос Файзуллаев, Адольфо Гайч, а также Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента. Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний россиянин достиг принципиальной договоренности с ЦСКА.
В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Источник: https://t.me/BreydoChannel/1533
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