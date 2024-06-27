Козлов попрощался с «Балтикой» после перехода в «Краснодар»
Полузащитник Данила Козлов, перешедший в «Краснодар» из «Балтики», попрощался с калининградской командой.
«Хочу выразить свою признательность футбольному клубу «Балтика» за оказанное доверие! Отдельно выражаю слова благодарности всему составу клуба: руководству, игрокам, тренерам, администраторам и врачам — вы все мне очень помогли!
Особые слова благодарности хочется сказать калининградским болельщикам. Спасибо за ваше искреннее участие, переживания и безграничную поддержку.
За время, проведенное в Калининграде, я полюбил этот город, его жителей, мне было особенно приятно встречать на улицах фанатов «Балтики», которые переживали и верили в меня! Сегодня мы прощаемся, но мы обязательно встретимся на футбольных полях!" - говорится в сообщении Козлова в соцсетях «Балтики».
27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.
В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
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15
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Ростов – ЦСКА
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