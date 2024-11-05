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Форвард «Ростова» Роналдо готов сыграть против России за сборную легионеров

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, ответил на вопрос о возможном выступлении своего клиента за сборную легионеров РПЛ.

«Если эта игра действительно состоится, то логично, что мы все были бы рады участию Роналдо, и я думаю, он тоже был бы очень рад сыграть против сборной России», — заявил Гранха в разговоре с корреспондентом «ВсеПроСпорт».

Роналдо выступает за «Ростов» с января. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
Роналдо (Ростов)
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
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 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
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 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
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 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
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 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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