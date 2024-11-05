Форвард «Ростова» Роналдо готов сыграть против России за сборную легионеров

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, ответил на вопрос о возможном выступлении своего клиента за сборную легионеров РПЛ.

«Если эта игра действительно состоится, то логично, что мы все были бы рады участию Роналдо, и я думаю, он тоже был бы очень рад сыграть против сборной России», — заявил Гранха в разговоре с корреспондентом «ВсеПроСпорт».

Роналдо выступает за «Ростов» с января. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.