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Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич в комментарии «СЭ» поделился мнением о самом принципиальном сопернике красно-белых.

2 ноября «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«После игры с ЦСКА могу сказать, что прочувствовал атмосферу дерби полностью. Каждое дерби особенное для меня. Это большое удовольствие быть здесь, играть здесь — играть против ЦСКА, против «Зенита». Это нечто особенное. ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». Дерби с ЦСКА — историческое», — сказал Бабич «СЭ».

«Спартак» в 14 турах набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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