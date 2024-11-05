Актер Чеботарев предложил Мостовому сняться в кино в роли царя

Российский актер Дмитрий Чеботарев в комментарии «СЭ» предложил бывшему игроку «Спартака» Александру Мостовому попробовать себя в кино.

«Иногда Мостовой стелит без сценарий так, что удивляешься — как человек создает волшебные миры. Он легендарный футболист, у которого есть памятник. Он царь! Предлагаю нашим кинематографистам позвать Александра Мостового на роль царя. Это будет огонь!» — сказал Чеботарев «СЭ».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году.