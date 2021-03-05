Семин ответил на слова Широкова: «У меня ноль внимания к тому, что он говорит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу слов экс-игрока сборной России Романа Широкова о влияние специалиста на московский клуб.

«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все. Его слова я не читал и читать не буду даже. Не важно, что и почему он говорит», — цитирует Семина Sport24.

Вчера, 4 марта, в интервью «РБ Спорту» Широков сказал следующее:

«А что он (Семин) дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — тот играл до него».

Напомним, 73-летний специалист покинул «Локомотив» в начале июня 2020 года. Его место занял сербский тренер Марко Николич. Всего в качестве тренера Семин провел в клубе более 20 лет и выиграл 12 трофеев.