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Сегодня, 14:13

Форвард «Динамо» Смолов пропустит матч с «Факелом» из-за простуды

Виктория Кравченко
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов не сможет сыграть в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» из-за простуды. Встреча стартовала в Воронеже в 14.00 мск.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.

Воронежский клуб с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Бело-голубые располагаются на 3-й строчке, в их активе — 31 балл.
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Ларин оценил игру Пиняева в текущем сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
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Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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Локомотив

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 5
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