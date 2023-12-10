Форвард «Динамо» Смолов пропустит матч с «Факелом» из-за простуды

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов не сможет сыграть в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» из-за простуды. Встреча стартовала в Воронеже в 14.00 мск.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.