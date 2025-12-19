Тюкавин выложил снимок с Синнером: «Никогда не отказываем фанатам в фотографии»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал в своем Telegram-канале совместную фотографию с итальянским теннисистом Янником Синнером.

На снимке также запечатлен бывший вратарь бело-голубых Антон Шунин.

«Мы, динамовцы, люди простые — никогда не отказываем фанатам в фотографии», — подписал фото Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел за московскую команду 15 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

24-летний Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего за карьеру итальянец завоевал 24 титула на уровне АТР. Он завершил сезон-2025 на второй строчке мирового рейтинга.