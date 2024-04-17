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Сегодня, 17:36

Форвард «Балтики» Энрикес: «Может быть, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось»

Алина Савинова
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил последние результаты команды в чемпионате и FONBET Кубке России.

«Мы начали хорошо играть с ЦСКА, но несколько ошибок привели к двум быстрым голам. Мы очень много сил потратили в первом тайме. Далее очень тяжело было найти пространство для игры. В матче с «Ахматом», наоборот, мы быстро и последовательно начали забивать голы. Игра получалась, это нас замотивировало, внушило больше уверенности в собственных силах. Мы владели игрой и смогли продемонстрировать все те положительные качества, которые имеет команда, игроки. Может быть, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось. Впрочем, я не думаю, что это единственная причина поражения в матче с ЦСКА. Было много факторов», — цитирует Энрикеса Metaratings.ru.

13 апреля «Балтика» разгромила «Ахмат» со счетом 7:1 в матче 24-го тура РПЛ. 16-го числа калининградский клуб проиграл ЦСКА (0:2) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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