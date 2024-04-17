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Сегодня, 17:10

Семин: «Помогал ли спортивный директор «Спартака» Абаскалю?»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Спартака» расстаться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

— В завершение — о «Спартаке». Не затянул ли клуб с увольнением Гильермо Абаскаля?

— Интересный вопрос... Какой главный критерий в работе тренера и руководителя? Результат и место в таблице. Так всегда было, есть и будет. Мне показалось, что нестабильность в игре команды, нервозность, волнение шли именно от главного тренера. Абаскаль так и не определил оптимальный состав, пробовал разные сочетания... Но я бы не возлагал всю вину только на испанца. Наверное, ответственность должны разделить и те руководители, которые его приглашали. Ведь кто-то же позвал его в «Спартак»? Кто-то же дал добро на то, что у команды отпуск получился дольше, чем у всех остальных? Все надо рассматривать в комплексе.

— Поясните, пожалуйста.

— С тренером же в связке должны работать спортивный директор, генеральный директор. Помогали ли они ему? Вопрос... Почему все время виноват только тренер? Мне это по сей день непонятно! А остальные? Кто-то его пригласил, кто-то не помог... Считаю, если спортивный директор приходит вместе с тренером в клуб, они вместе и должны уходить в случае невыполнения задачи. Не забывайте еще и о том, что в «Спартаке» всегда сложно работать. Большое давление со всех сторон, постоянные ожидания болельщиков... Я это к тому, что не надо все валить только на тренера! Ответственность нужно делить.
Понимаю, есть Сергей Галицкий, который вкладывает в «Краснодар» свои деньги. Он имеет право увольнять тренеров и не должен уходить вслед за ними. Но в «Спартаке"-то другая история. Речь идет о наемных менеджерах.

— Удивлены тем, что в «Спартак» вновь сватают иностранца — бывшего тренера АЗ Паскаля Янсена, который ничего не выигрывал в своей карьере?

— Я уже частично ответил на ваш вопрос. Не могу что-то советовать руководителям «Спартака». Им принимать важное решение. Но лишь повторю свою мысль: если у нового тренера не получится, должен уйти не только он, но и те, кто лоббировал его кандидатуру.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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