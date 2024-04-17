Семин: «Помогал ли спортивный директор «Спартака» Абаскалю?»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Спартака» расстаться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
— В завершение — о «Спартаке». Не затянул ли клуб с увольнением Гильермо Абаскаля?
— Интересный вопрос... Какой главный критерий в работе тренера и руководителя? Результат и место в таблице. Так всегда было, есть и будет. Мне показалось, что нестабильность в игре команды, нервозность, волнение шли именно от главного тренера. Абаскаль так и не определил оптимальный состав, пробовал разные сочетания... Но я бы не возлагал всю вину только на испанца. Наверное, ответственность должны разделить и те руководители, которые его приглашали. Ведь кто-то же позвал его в «Спартак»? Кто-то же дал добро на то, что у команды отпуск получился дольше, чем у всех остальных? Все надо рассматривать в комплексе.
— Поясните, пожалуйста.
— С тренером же в связке должны работать спортивный директор, генеральный директор. Помогали ли они ему? Вопрос... Почему все время виноват только тренер? Мне это по сей день непонятно! А остальные? Кто-то его пригласил, кто-то не помог... Считаю, если спортивный директор приходит вместе с тренером в клуб, они вместе и должны уходить в случае невыполнения задачи. Не забывайте еще и о том, что в «Спартаке» всегда сложно работать. Большое давление со всех сторон, постоянные ожидания болельщиков... Я это к тому, что не надо все валить только на тренера! Ответственность нужно делить.
Понимаю, есть Сергей Галицкий, который вкладывает в «Краснодар» свои деньги. Он имеет право увольнять тренеров и не должен уходить вслед за ними. Но в «Спартаке"-то другая история. Речь идет о наемных менеджерах.
— Удивлены тем, что в «Спартак» вновь сватают иностранца — бывшего тренера АЗ Паскаля Янсена, который ничего не выигрывал в своей карьере?
— Я уже частично ответил на ваш вопрос. Не могу что-то советовать руководителям «Спартака». Им принимать важное решение. Но лишь повторю свою мысль: если у нового тренера не получится, должен уйти не только он, но и те, кто лоббировал его кандидатуру.
«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
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2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
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3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
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4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
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5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
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6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
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7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
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8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
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9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
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10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
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11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
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13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
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Ростов – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
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Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6