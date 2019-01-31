Форвард "Ахмата" Умаев перешел на правах аренды в "Палангу"

Нападающий "Ахмата" Идрис Умаев будет на правах аренды выступать за "Палангу"​ до конца июня, сообщает официальный Твиттер грозненской команды. 20-летний россиянин 4 февраля отправится на сбор на Кипр в составе литовской команды.

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