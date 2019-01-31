Форвард "Ахмата" Умаев перешел на правах аренды в "Палангу"

Нападающий "Ахмата" Идрис Умаев будет на правах аренды выступать за "Палангу" до конца июня, сообщает официальный Твиттер грозненской команды. 20-летний россиянин 4 февраля отправится на сбор на Кипр в составе литовской команды.
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Нападающий Идрис Умаев 4 февраля отправится на сбор на Кипр в составе литовской команды "Паланга". Воспитанник чеченского футбола будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня. pic.twitter.com/d36BfBrg4I– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 31 января 2019 г.
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