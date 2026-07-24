FONBET запускает новую офлайн-активацию для своих клиентов

FONBET Experience — зоны, которые будут работать в премиум-секторах футбольных и хоккейных стадионов клубов-партнеров Первого букмекера, а также на матчах FONBET Кубка России по футболу.

Впервые в новом сезоне FONBET Experience заработает на матче первого тура Российской Премьер-Лиги между ПФК ЦСКА и «Балтикой». Ее участники смогут получить лимитированный мерч с автографами амбассадоров бренда — Игоря Акинфеева, Сергея Пиняева, Александра Овечкина, Андреа Пирло и других звезд спорта.

Помимо этого, участникам FONBET Experience будут доступны эксклюзивные приглашения на закрытые мероприятия и презентации новых продуктов компании, а также поездки на крупнейшие мировые спортивные события, включая турниры Большого шлема, ATP Masters и WTA 1000, а также этапы Формулы-1.

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