Фомин рассказал, как однажды обыграл Галицкого в шахматы
Полузащитник «Динамо» и сборной России, воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин рассказал об уроках шахмат в академии «быков» и своей победе над владельцем клуба.
— В прошлом году разговаривал с Даниилом Уткиным для программы «На троих с Рабинером», и он сказал, что из тех выпускников академии «Краснодара», кто вышел на уровень РПЛ, вам с Матвеем Сафоновым не было равных в шахматах.
— Нормально играю, да. Но там были ребята помладше, у которых вообще разряды по шахматам были. С ними тяжело было тягаться.
— С Сафоновым, кстати, поддерживаете контакт?
— Только при встрече — он же был помладше, мы не так много общались. Вот сейчас виделись на игре, поздоровались, перекинулись парой фраз, я спросил: «Как травма». А чтобы переписываться — нет.
— Как проходил внедренный Галицким в академии урок шахмат?
— Он был два-три раза в неделю. Учитель показывал ситуацию на доске и говорил: «Поставьте мат в три хода». И мы все думали, обсуждали. Были турниры между классами, потом — между школами. Мне было интересно. Я и до этого умел в шахматы играть, поэтому нравилось.
— А сами в сеансе одновременной игры с Галицким участвовали?
— Трижды. Два раза проиграл и один — выиграл. Напоследок. Как раз 11-й класс закончил и на выпускной его победил. Прикольно было — сидишь, а Сергей Николаевич сразу с двадцатью играет.
(Игорь Рабинер)
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