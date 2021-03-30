Фомин рассказал, как однажды обыграл Галицкого в шахматы

Полузащитник «Динамо» и сборной России, воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин рассказал об уроках шахмат в академии «быков» и своей победе над владельцем клуба.

— В прошлом году разговаривал с Даниилом Уткиным для программы «На троих с Рабинером», и он сказал, что из тех выпускников академии «Краснодара», кто вышел на уровень РПЛ, вам с Матвеем Сафоновым не было равных в шахматах.

— Нормально играю, да. Но там были ребята помладше, у которых вообще разряды по шахматам были. С ними тяжело было тягаться.

— С Сафоновым, кстати, поддерживаете контакт?

— Только при встрече — он же был помладше, мы не так много общались. Вот сейчас виделись на игре, поздоровались, перекинулись парой фраз, я спросил: «Как травма». А чтобы переписываться — нет.

— Как проходил внедренный Галицким в академии урок шахмат?

— Он был два-три раза в неделю. Учитель показывал ситуацию на доске и говорил: «Поставьте мат в три хода». И мы все думали, обсуждали. Были турниры между классами, потом — между школами. Мне было интересно. Я и до этого умел в шахматы играть, поэтому нравилось.

— А сами в сеансе одновременной игры с Галицким участвовали?

— Трижды. Два раза проиграл и один — выиграл. Напоследок. Как раз 11-й класс закончил и на выпускной его победил. Прикольно было — сидишь, а Сергей Николаевич сразу с двадцатью играет.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.