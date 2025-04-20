Фомин рассказал об общении с Овечкиным: «Не знал, как обращаться — на «ты» или на «вы»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Во время недавнего дерби «Динамо» с ЦСКА в чемпионате Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Как отреагировали на это событие?

— Только гордость за Александра. Думаю, им гордится вся страна, которая наблюдала за ним и переживала за него. Я не исключение. Как и вся наша команда. Даже в большей степени, чем многие, поскольку мы динамовцы, как и Овечкин. Считаю, что он заслуженно побил этот рекорд. Не знаю, какие слова тут еще можно сказать... Только гордость, поскольку это очень большой рекорд.

— Летом 2022 года Овечкин играл в футбол за вашу команду, забив гол в товарищеском матче «Амкалу». Какие он тогда впечатления произвел как человек?

— Отличные впечатления. Когда он пришел к нам, я даже не знал, как с ним говорить — на «вы» или на «ты». Александр сказал, чтобы обращались к нему на «ты». Он как-то быстро со всеми подружился в раздевалке. И сразу забил гол в том матче с «Амкалом», чем особенно восхитил.

— Будет когда-нибудь в российском футболе событие, сопоставимое с рекордом Овечкина?

— Мне кажется, сложно тут сравнивать. Рекорд в главной лиге хоккея и что-то в чемпионате России по футболу — у нас это более локальное событие. Так что тяжело сказать.

— Ну а если вы с «Динамо» вернетесь в еврокубки и выиграете Лигу Европы?

— Вы сравниваете индивидуальный рекорд и возможный командный трофей — это немного разные истории. Их не сравнить.