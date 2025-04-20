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Фомин рассказал об общении с Овечкиным: «Не знал, как обращаться — на «ты» или на «вы»

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Во время недавнего дерби «Динамо» с ЦСКА в чемпионате Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Как отреагировали на это событие?

— Только гордость за Александра. Думаю, им гордится вся страна, которая наблюдала за ним и переживала за него. Я не исключение. Как и вся наша команда. Даже в большей степени, чем многие, поскольку мы динамовцы, как и Овечкин. Считаю, что он заслуженно побил этот рекорд. Не знаю, какие слова тут еще можно сказать... Только гордость, поскольку это очень большой рекорд.

— Летом 2022 года Овечкин играл в футбол за вашу команду, забив гол в товарищеском матче «Амкалу». Какие он тогда впечатления произвел как человек?

— Отличные впечатления. Когда он пришел к нам, я даже не знал, как с ним говорить — на «вы» или на «ты». Александр сказал, чтобы обращались к нему на «ты». Он как-то быстро со всеми подружился в раздевалке. И сразу забил гол в том матче с «Амкалом», чем особенно восхитил.

— Будет когда-нибудь в российском футболе событие, сопоставимое с рекордом Овечкина?

— Мне кажется, сложно тут сравнивать. Рекорд в главной лиге хоккея и что-то в чемпионате России по футболу — у нас это более локальное событие. Так что тяжело сказать.

— Ну а если вы с «Динамо» вернетесь в еврокубки и выиграете Лигу Европы?

— Вы сравниваете индивидуальный рекорд и возможный командный трофей — это немного разные истории. Их не сравнить.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Даниил Фомин.«Вы делаете акцент на рекорде Дзюбы, а я — на своем голе с его передачи». Интервью Фомина

Александр Овечкин
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
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Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
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20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

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Локомотив

 7
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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