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Мусаев — о победе над «Ахматом»: «Нашли характер и сыграли очень спокойно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Было тяжело готовиться, тяжелое поражение в Питере, но ребята — молодцы. Нашли в себе силы, нашли характер и сыграли игру очень спокойно. Все было низом, хорошо атаковали, хорошо выходили из-под давления. «Ахмат» хорош физически, может играть и в комбинационный футбол, и в силовой футбол. И в каждом из компонентов мы выглядели хорошо. Понравилось, как отреагировали на пропущенный мяч. Продолжили играть спокойно, забили второй, третий.

Важная, очень важная победа, и важная с точки зрения психологии. И то, что произошло на поле и в раздевалке, мы очень довольны. Но нам нужно продолжать так же, и впереди у нас пять финалов», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Мурад Мусаев
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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Краснодар – Ахмат
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 - : -
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