Фоменко — о том, что с Карраскалем: «Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?»
Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко высказался о полузащитнике московской команды Хорхе Карраскале.
— Что этой весной с Карраскалем?
— Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?» (смеется), — приводит Sport24 слова Фоменко.
— По ощущениям, Федотов с ним не очень дружит.
— Нет, Валентиныч со всеми дружит. Я не помню — во всяком случае в ЦСКА, — чтобы кто-то был оштрафован.
Карраскаль перешел в ЦСКА в феврале 2022 года на правах аренды. В мае этого же года армейцы выкупили футболиста у «Ривер Плейта». В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 34 матча за ЦСКА во всех турнирах, отметился 6 голами и 6 результативными передачами.
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