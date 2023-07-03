Круговой: «В прошлом сезоне все в «Зените» много раз хватались за голову от судейских решений»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что по ходу сезона-2022/23 решения судей неоднократно вызывали недоумение у футболистов петербургского клуба и главного тренера команды Сергея Семака.

«Конечно, в нашей команде все хватались, и много раз. Всегда есть спорные моменты, которые 50 на 50. Вижу, как и Богданыч за голову хватается. А если говорить о судействе в целом, то оно у нас нормальное», — цитирует Кругового Sport24.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).