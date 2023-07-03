Круговой: «В прошлом сезоне все в «Зените» много раз хватались за голову от судейских решений»
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что по ходу сезона-2022/23 решения судей неоднократно вызывали недоумение у футболистов петербургского клуба и главного тренера команды Сергея Семака.
«Конечно, в нашей команде все хватались, и много раз. Всегда есть спорные моменты, которые 50 на 50. Вижу, как и Богданыч за голову хватается. А если говорить о судействе в целом, то оно у нас нормальное», — цитирует Кругового Sport24.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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|0
|0
|0
|0-0
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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