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Круговой: «В прошлом сезоне все в «Зените» много раз хватались за голову от судейских решений»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что по ходу сезона-2022/23 решения судей неоднократно вызывали недоумение у футболистов петербургского клуба и главного тренера команды Сергея Семака.

«Конечно, в нашей команде все хватались, и много раз. Всегда есть спорные моменты, которые 50 на 50. Вижу, как и Богданыч за голову хватается. А если говорить о судействе в целом, то оно у нас нормальное», — цитирует Кругового Sport24.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-krugovoy-v-proshlom-sezone-futbolisty-zenita-i-semak-mnogo-raz-khvatalis-za-golovu-ot-sudeyskikh-resheniy
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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