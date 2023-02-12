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Агент Дивановича: «Легкий трансфер. Заим совершенно не боялся ехать в Россию»

Алина Савинова
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Флорин Биба, агент полузащитника Заима Дивановича, рассказал о переходе футболиста в «Ахмат».

«Это был легкий трансфер, тренер отлично знал Заима по совместной работе в солигорском «Шахтере». Диванович совершенно не боялся ехать в Россию, играть в высшей российской лиге, в такой отличной команде — большая честь для него. Ожидаем, что Заим будет упорно работать и, возможно, станет одним из самых важных футболистов в чемпионате. Почему нет? Он достаточно квалифицированный игрок. Но его основная цель — помогать своей команде и достигать поставленных целей», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

22-летний Диванович перешел в «Ахмат» в январе 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провед пять матчей за солигорский «Шахтер» и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-legkij-transfer-zaim-ne-boyalsya-ehat-v-rossiyu/
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РПЛ
ФК Ахмат
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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