Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»

Синама-Понголь отреагировал на переход Дзюбы в «Локомотив»
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив»

«Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным. Разрыв контракта с «Адана Демирспор»? Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина. Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб. Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Артем Дзюба. «Дзюба — один из самых важных футболистов в истории России, он подает пример детям». Интервью Синама-Понголя
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Флоран Синама-Понголь
9
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»
Александр Мостовой: «Дзюбу нельзя сравнивать с Роналду даже по российским меркам»
Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: «Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем»
Экс-футболист лондонского «Арсенала» признался в любви к Дзюбе
Лепехин: «Когда Дзюба был в «Зените», никто не мог его сдержать, он все выигрывал»
Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится»

Агент Дивановича: «Легкий трансфер. Заим совершенно не боялся ехать в Россию»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости