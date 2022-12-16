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Сегодня, 15:40

Рианчо заявил, что готов рассмотреть предложения из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанский тренер Рауль Риано заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.

«Я — тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в РПЛ? Я готов снова работать в России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

62-летний специалист работал в Казани с 2010 по 2014 год. Рианчо занимал должность тренера по физической подготовке. В 2018 году испанец был помощником Массимо Карреры в «Спартаке». После ухода итальянца Рауль был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-gotov-rassmotret-predlozheniya-iz-rossii/
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Рауль Рианчо
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