Рианчо заявил, что готов рассмотреть предложения из России

Испанский тренер Рауль Риано заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.

«Я — тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в РПЛ? Я готов снова работать в России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

62-летний специалист работал в Казани с 2010 по 2014 год. Рианчо занимал должность тренера по физической подготовке. В 2018 году испанец был помощником Массимо Карреры в «Спартаке». После ухода итальянца Рауль был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.