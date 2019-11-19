«СЭ» — о вероятном развитии событий с назначением главного тренера «Сочи».

«Сочи» продолжает консультации относительного нового главного тренера команды. По данным «СЭ», клуб не договорился с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, который был главным кандидатом.

На сегодня главным кандидатом стал Курбан Бердыев, который ранее в «Ростове» и «Рубине» работал с большой группой футболистов, играющих сейчас в «Сочи». При этом сам Бердыев готов работать в «Сочи».

Но есть и другие варианты, среди которых румын Дан Петреску и словак Владимир Вайсс. (Сергей Егоров)

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