ФК "Динамо": "Надеемся, что матч со "Спартаком" пройдет в Химках"

Футбольный клуб "Динамо" надеется найти взаимопонимание с руководством ФК "Химки" и провести матч 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" на "Арене Химки", сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба.

Предполагалось, что игра, запланированная на 10 марта, пройдет на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, однако комиссия РПЛ не приняла газон арены. В качестве основного стадиона у "Динамо" на сезон заявлена "Арена Химки", где команда играла в первой части чемпионата. Однако 10 марта на подмосковном стадионе должен пройти матч первенства Олимп-ФНЛ "Химки" – "Сибирь". Гендиректор "Химок" Василий Иванов заявил, что клуб не собирается переносить встречу.

– На данный момент клуб рассматривает варианты проведения матча 19 тура со "Спартаком", – говорится в сообщении пресс-службы ФК "Динамо". – Домашним стадионом на этот сезон заявлен стадион "Арена Химки". Есть сложности – в этот день на нем запланирована другая игра. Но мы надеемся, что достигнем взаимопонимания с руководством стадиона и ФК "Химки". Резервным стадионом является стадион "ВЭБ Арена", на котором днем ранее, 9 марта, должен пройти матч армеейцев. По причинам, не зависящим от клуба, 10 марта мы не сможем играть на арене в Петровском парке. Надеемся, что в ближайшее время игровое поле подготовят к будущим матчам и красавец стадион будет открыт. (Илья Андреев)

"Динамо" и "Спартак" не сыграют в Петровском парке. Поле непригодно