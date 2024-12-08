Источник: «Фиорентина» интересовалась Батраковым, но отказалась подписывать игрока его позиции зимой
По информации «ВсеПроСпорт», «Фиорентина» была заинтересована в полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и изучала игрока, но в итоге решила не брать футболистов на его позицию в ближайшее зимнее окно.
Руководство клуба хорошо отзывалось о футбольных качествах 19-летнего полузащитника.
Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|38
|
3
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|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
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|17
|11
|1
|5
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|34
|
6
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|4
|5
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|28
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|5
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|
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|3
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|
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|4
|4
|10
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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