Источник: «Фиорентина» интересовалась Батраковым, но отказалась подписывать игрока его позиции зимой

По информации «ВсеПроСпорт», «Фиорентина» была заинтересована в полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и изучала игрока, но в итоге решила не брать футболистов на его позицию в ближайшее зимнее окно.

Руководство клуба хорошо отзывалось о футбольных качествах 19-летнего полузащитника.

Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.