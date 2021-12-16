Филимонов о топ-3 спартаковцев в истории: «Какой Промес? Он не идет ни в какое сравнение с Тихоновым и Черенковым»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» назвал топ-3 лучших игроков в истории «Спартака».

«Если бы я видел, кто играл в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, то мог бы более объективно ответить. Но из тех, кого я помню и видел, назову Черенкова, Тихонова и Дасаева. Промес? Нет. Какой Промес? Он ни в какое сравнение не идет ни с Черенковым, ни с Тихоновым, ни с Нетто, ни с Симоняном», — сказал Филимонов.