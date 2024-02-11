Филимонов рассказал, кого бы хотел видеть капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о том, кто бы мог стать капитаном красно-белых в случае ухода защитника команды Георгия Джикии.

«Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было. Его любят болельщики. Даже несмотря на то, что с Квинси приключилось в Нидерландах. Так что однозначно я бы отдал голос ему», — приводит слова Филимонова RT.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Сам футболист заявил, что решение тренера отправить его в запас «Спартака» связано с «личными причинами»

Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года. В этом сезоне он провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

30-летний Джикия играет за московский клуб с 2017 года. Со «Спартаком» он становился чемпионом России-2016/17, серебряным и дважды бронзовым призером турнира, обладателем Кубка и Суперкубка России.