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11 февраля, 11:53

Филимонов рассказал, кого бы хотел видеть капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о том, кто бы мог стать капитаном красно-белых в случае ухода защитника команды Георгия Джикии.

«Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было. Его любят болельщики. Даже несмотря на то, что с Квинси приключилось в Нидерландах. Так что однозначно я бы отдал голос ему», — приводит слова Филимонова RT.

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5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Сам футболист заявил, что решение тренера отправить его в запас «Спартака» связано с «личными причинами»

Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года. В этом сезоне он провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

30-летний Джикия играет за московский клуб с 2017 года. Со «Спартаком» он становился чемпионом России-2016/17, серебряным и дважды бронзовым призером турнира, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: RT
Александр Филимонов
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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