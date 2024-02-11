Юрий Лайзанс: «Чалов должен найти общий язык с ЦСКА по контракту»

Бывший игрок ЦСКА Юрий Лайзанс высказался о ситуации с контрактом форварда армейцев Федора Чалова.

«Думаю, он должен договориться и найти общий язык с ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер решит этот вопрос. Но если человек не хочет, какие бы деньги ему не давали, он не останется. Просто Чалов — воспитанник армейского клуба и должен понимать, что ЦСКА для него сделал, и найти оптимальное решение для себя и клуба. Хочет уехать в Европу? Наверное. Тем более, он там уже играл в аренде. А не остался там, потому что «Базель» не может позволить себе покупать дорогих футболистов. А за Федора была большая цена. Поэтому там не смогли его оставить», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появлялась информация о том, что переговоры армейцев по продлению контракта с 25-летним россиянином находятся в тупике, а футболист может продолжить карьеру в «Зените» или одном из зарубежных клубов.