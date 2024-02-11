Дасаев: «Такие, как Романцев, должны жить долго для блага российского футбола и «Спартака»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что такие, как бывший главный тренер московского клуба Олег Романцев, должны жить долго для блага российского футбола и красно-белых.

«Для нас во время таких матчей важно общение, естественно, мы с ним дружим и вместе уже 47 лет, играли, тренировали, сейчас вместе на матчах легенд, — цитирует Дасаева ТАСС. — Я думаю, что за эти годы у нас образовалось очень хорошие взаимоотношения, дружеские, можно сказать, братские. Хотелось бы, чтобы он долго жил, потому что такие люди должны жить долго, в том числе на благо нашего российского футбола, «Спартака». Потому что его мнение нужно нашим молодым талантливым тренерам, они должны обращаться, он никогда не откажет советом и пожеланием».

С 10 по 11 февраля в Москве проходит Кубок легенд, Романцев и Дасаев являются тренерами «Спартака». Красно-белые вышли в финал турнира.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.