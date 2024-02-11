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11 февраля, 11:09

Дасаев: «Такие, как Романцев, должны жить долго для блага российского футбола и «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что такие, как бывший главный тренер московского клуба Олег Романцев, должны жить долго для блага российского футбола и красно-белых.

«Для нас во время таких матчей важно общение, естественно, мы с ним дружим и вместе уже 47 лет, играли, тренировали, сейчас вместе на матчах легенд, — цитирует Дасаева ТАСС. — Я думаю, что за эти годы у нас образовалось очень хорошие взаимоотношения, дружеские, можно сказать, братские. Хотелось бы, чтобы он долго жил, потому что такие люди должны жить долго, в том числе на благо нашего российского футбола, «Спартака». Потому что его мнение нужно нашим молодым талантливым тренерам, они должны обращаться, он никогда не откажет советом и пожеланием».

С 10 по 11 февраля в Москве проходит Кубок легенд, Романцев и Дасаев являются тренерами «Спартака». Красно-белые вышли в финал турнира.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.

Источник: ТАСС
Олег Романцев
Ринат Дасаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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