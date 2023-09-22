Филимонов назвал логичным совет Карпина уезжать российским футболистам за рубеж

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную. Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное — чтобы он был сильным», — сказал Филимонов «СЭ».

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.