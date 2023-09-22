Фильцов считает, что Галактионову нужно дать больше времени в «Локомотиве»

Бывший голкипер «Рубина» Александр Фильцов считает, что главному тренер «Локомотива» Михаилу Галактионову необходимо дать больше времени в клубе.

«Будет ли для Дзюбы матч против «Зенита» дополнительной мотивацией? Думаю, не только для Дзюбы, но и для «Локомотива». Сезон не складывается у всей команды. Не добирают очки. Может ли этот матч стать для Галактионова последним? Руководителям надо набраться терпения, потому что он качественный специалист, хороший российский тренер. Таких должно быть больше в нашей лиге. Думаю, он исправит ситуацию. Получится ли очки отнять у сине-бело-голубых? В Петербурге играть тяжело, но железнодорожникам нужны очки, а брать их нужно со всеми. Лидеры или аутсайдеры — без разницы», — приводит слова Фильцова Legalbet.

После 8 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16.30 мск.