ФИФА: «Зенит» вошел в топ-30 клубов мира по затратам на трансферы за последние 10 лет

«Зенит» вошел в топ-30 клубов мира, потративших наибольшее количество денег на покупку игроков за последние 10 лет, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

За последнее десятилетие «Зенит» приобрел 48 игроков, 72,9 процента из этих трансферов были платными, по этому показателю «Зенит» занял 29-е место в рейтинге.

Лидером стал английский «Манчестер Сити» (130 игроков, 59,2%), второе место занял английский «Челси» (95 игроков, 80%), третьей стала испанская «Барселона» (75 игроков, 74,7%). В отчете не указывается общая сумма трат.

Российские футбольные клубы за последние десять лет потратили на трансферы 1,7 млрд долларов.

Как сообщает ФИФА в своем отчете, лидером по этому показателю является Англия — 12,4 млрд долларов. Также в тройку входят клубы из Испании (6,7 млрд) и Италии (5,6 млрд). Четверку замыкают немцы (4,4 млрд). Французские клубы потратили 4 млрд, они на пятом месте.

Отмечается, что по сумме доходов от трансферов российские клубы занимают 12-е место в мире с 900 млн долларов.