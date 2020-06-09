Фидлер назвал неоднозначным решение не доигрывать сезон в ФНЛ

Капитан «Урала» Артем Фидлер в интервью «Известиям» отметил, что сезон-2019/20 должен быть доигран не только в РПЛ, но и в низших лигах, чтобы соблюсти спортивный принцип.

— «Химки» отказались от своего места в РПЛ, и теперь из элиты вылетит только одна команда — последняя. Вас эта ситуация успокаивает, с учетом того, что «Урал» от 15 места отделяет три очка?

— Я так понимаю, мы решили доиграть чемпионат, чтобы был какой-то спортивный принцип. Но почему тогда не доиграли ФНЛ и ПФЛ? Получаются какие-то неоднозначные решения. Они завершили досрочно, «Ротору» и «Химкам» автоматически дали путевки в РПЛ, хотя у «Чертаново» такое же количество очков, как у подмосковной команды. И где здесь спортивный принцип? Если мы доигрываем сезон, то пусть все его завершат полноценно.

— РФС объясняет, что клубам ФНЛ и ПФЛ будет сложно в плане финансов соблюдать все нормы нового медицинского регламента.

— Хорошо, а какие тогда гарантии, что у того же «Ротора», который вышел в РПЛ, осенью будут деньги на то, чтобы в следующем сезоне соблюдать все эти нормы? На мой взгляд, нужно было досрочно завершать сезон и оставлять состав участников лиг таким, какой он есть сейчас. А дальше уже смотреть по ситуации. Если все нормально, то начать новый чемпионат с теми же участниками. В этом сезоне у нас хорошие шансы в Кубке России. Тем более, финал будет на нашем домашнем стадионе. Но, даже с учётом этого, считаю досрочное завершение сезона адекватным решением.

— Возможно, стоит хотя бы попробовать?

— Да, но если, не дай Бог, футболисты, условно, через два тура после рестарта начнут заражаться, то сезон опять остановят. И зафиксируют таблицу по последним матчам. Это что, будет по-спортивному? Мне непонятно, для чего это всё делают. Но мы люди подневольные — нам скажут, будем играть.