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Фетисов — о возможном расширении РПЛ: «Сейчас не лучшее время для экспериментов»

Александр Львов
Обозреватель
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Он также рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для нормализации ситуации.

«Я, как никто другой представляю, с какими трудностями сейчас столкнулись руководители нашего спорта. Но, какой бы сложной не была ситуация, ни в коем случае нельзя опускать руки. А, напротив, необходимо биться за свои права, обращаться в СAS, другие международные инстанции, поскольку, вынесенные в отношении российских спортсменов санкции — полное беззаконие. Потому, отстаивая права на участие в международных турнирах, нужно обязательно предъявить еще и финансовые претензии, требуя возмещения морального ущерба нанесенного нашим болельщикам», — сказал Фетисов.

Также Фетисов поделился мнением по поводу возможного расширения РПЛ.

«Что касается дискуссии по поводу расширения премьер-лиги, то здесь надо четко сознавать, что это принесет нашему футболу. Ведь в финансовом плане, сейчас далеко не лучшее время для подобных экспериментов. А, стало быть, есть риск увеличения количества клубов, которые превратятся просто в участников чемпионата, не ставя перед собой серьезных задач. Как произошло в прошлом сезоне с «Тамбовом», который, не имея своего стадиона, вынужден был скитаться по чужим полям, а затем объявил себя банкротом и исчез с футбольной карты страны. Быть может, настал тот момент, когда стоит всерьез задуматься над тем, как качественно и материально усилить систему подготовки резервов. И вложиться именно в нее», — добавил он.

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. РПЛ могут увеличить до 18 клубов.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 44 очками. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней строчке.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
РПЛ
Вячеслав Фетисов
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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