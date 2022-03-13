Фетисов — о возможном расширении РПЛ: «Сейчас не лучшее время для экспериментов»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Он также рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для нормализации ситуации.

«Я, как никто другой представляю, с какими трудностями сейчас столкнулись руководители нашего спорта. Но, какой бы сложной не была ситуация, ни в коем случае нельзя опускать руки. А, напротив, необходимо биться за свои права, обращаться в СAS, другие международные инстанции, поскольку, вынесенные в отношении российских спортсменов санкции — полное беззаконие. Потому, отстаивая права на участие в международных турнирах, нужно обязательно предъявить еще и финансовые претензии, требуя возмещения морального ущерба нанесенного нашим болельщикам», — сказал Фетисов.

Также Фетисов поделился мнением по поводу возможного расширения РПЛ.

«Что касается дискуссии по поводу расширения премьер-лиги, то здесь надо четко сознавать, что это принесет нашему футболу. Ведь в финансовом плане, сейчас далеко не лучшее время для подобных экспериментов. А, стало быть, есть риск увеличения количества клубов, которые превратятся просто в участников чемпионата, не ставя перед собой серьезных задач. Как произошло в прошлом сезоне с «Тамбовом», который, не имея своего стадиона, вынужден был скитаться по чужим полям, а затем объявил себя банкротом и исчез с футбольной карты страны. Быть может, настал тот момент, когда стоит всерьез задуматься над тем, как качественно и материально усилить систему подготовки резервов. И вложиться именно в нее», — добавил он.

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. РПЛ могут увеличить до 18 клубов.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 44 очками. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней строчке.