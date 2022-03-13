«Химки» — «Сочи»: стартовые составы команд

«Химки» на своем поле принимают «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Ламкель Зе.

Запасные: Генералов, Юран, Кухарчук, Магомедов, Руденко, Долгов, Садыров.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.