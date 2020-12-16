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Фетисов: «Отрадно, что «Зенит» пожертвовал Лигой чемпионов для победы над «Спартаком»

23:22
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов иронично отреагировал на поражение от «Зенита» (1:3) в 19-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Заключительная игра сезона, и я хочу поздравить команду «Зенит», — сказал Фетисов «СЭ». — Они выглядели солидно, были лучше по движению. Нам отрадно, что они пожертвовали Лигой чемпионов, чтобы в последнем туре обыграть «Спартак». Это приятно».

«Зенит» занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов, набрав одно очко.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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