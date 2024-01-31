Фернандо назвал три главных воспоминания о России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» назвал три своих главных воспоминания о России.

«Первое — это моя дочка Айла. Она родилась в Москве, и дедушка называет ее moscovita (москвичка), а наш сын — ее брат — называет Айлу russinha (россияночка). Второе — стадион «Спартака». Находиться там всегда было для меня особенным удовольствием. И третье — это город. В Москве было великолепно. Мы ходили ужинать в потрясающие рестораны, гуляли по улицам. А порой просто оставались дома и наслаждались семейным отдыхом. Как-то мы взяли с собой еду и просто пошли завтракать на поле, что было рядом с нашим домом. Там же потом и поиграли с сыном в футбол. Просто супер!» — сказал Фернандо.

Фернандо перешел в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории». В 2017 году он вместе с командой выиграл чемпионат и Суперкубок России.