Фернандо — об особенностях чемпионата ОАЭ: «Чувствовал себя как в микроволновке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» рассказал о своем дебюте в чемпионате ОАЭ.

«Ну, с самого начала было очень сложно. Чемпионат стартовал в середине августа. Жара была, кажется, градусов 50 плюс дикая влажность... Помню, в матче с «Аль-Вахдой» чувствовал себя как в микроволновке. В таких условиях просто невозможно показывать свою лучшую игру. Но вот сейчас, зимой, погода просто прекрасная — самое лучшее время для футбола», — сказал Фернандо.

Бразилец подписал контракт с «Аль-Джазирой» из Абу-Даби летом 2023 года. Свой дебютный матч за новую команду он провел 19 августа против «Аль-Насра». В следующем туре 25 августа Фернандо сыграл в матче против «Аль-Вахды» и забил гол в свои ворота.