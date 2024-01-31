Хашиг — о дисквалификации Кордобы: «Хорошо, что срок отстранения не увеличили»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг поделился мнением об отказе апелляционного комитета РФС сократить дисквалификацию форварда Джона Кордобы.

«У нас нет никаких иллюзий по поводу дисквалификации Кордобы. Мы участвуем в чемпионской гонке. Хорошо, что срок отстранения не увеличили», — сказал Хашиг.

30 января РФС отклонил жалобу «Краснодара» на 4-матчевую дисквалификацию Кордобы. Форвард получил дисквалификацию 30 ноября за демонстрацию оскорбительного жеста после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ. Таким образом, колумбиец не сыграет против «Рубина» в матче 19-го тура РПЛ, который состоится в начале марта.

В текущем сезоне Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.