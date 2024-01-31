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31 января, 09:00

Фернандо — об уходе из «Спартака»: «Сердцем хотел остаться»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Фернандо
Фернандо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» рассказал о причинах своего ухода из команды в 2019 году.

В июле 2019 года бразилец подписал контракт с китайским «Бэйцзин Гоань».

«У меня был контракт [со «Спартаком"]. Если бы я хотел остаться, никто бы меня в Китай не увез. Тогда клуб делал ставку на молодых игроков. Если помнишь, тем же летом ушел Зе Луиш. Я решил, что наступил правильный момент для ухода, чтобы дать дорогу молодежи и дать возможность «Спартаку» получить хорошие деньги. Обсудил все и с Цорном, и с семьей. Но, повторюсь, сердцем я очень хотел остаться...» — сказал Фернандо.

Спустя 4,5 года футболист не считает ошибкой свой уход из московского клуба, однако до сих пор скучает по болельшикам красно-белых.

«Ошибкой то решение не считаю. Но, конечно же, я скучаю по тем временам, по полному стадиону наших болельщиков. Тем не менее это был шаг вперед в моей карьере, в моей жизни. Я чувствовал, что мое путешествие вместе со «Спартаком» подошло к концу и нужно двигаться дальше», — добавил футболист.

Фернандо перешел в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории». В 2017 году он вместе с командой выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Фернандо в &laquo;Спартаке&raquo;. Фернандо: «Уход из «Спартака» разбил мне сердце. Вернулся бы, чтобы забить парочку штрафных»
Фернандо Лукас Мартинс (Фернандо)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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