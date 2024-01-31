Фернандо — об уходе из «Спартака»: «Сердцем хотел остаться»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» рассказал о причинах своего ухода из команды в 2019 году.

В июле 2019 года бразилец подписал контракт с китайским «Бэйцзин Гоань».

«У меня был контракт [со «Спартаком"]. Если бы я хотел остаться, никто бы меня в Китай не увез. Тогда клуб делал ставку на молодых игроков. Если помнишь, тем же летом ушел Зе Луиш. Я решил, что наступил правильный момент для ухода, чтобы дать дорогу молодежи и дать возможность «Спартаку» получить хорошие деньги. Обсудил все и с Цорном, и с семьей. Но, повторюсь, сердцем я очень хотел остаться...» — сказал Фернандо.

Спустя 4,5 года футболист не считает ошибкой свой уход из московского клуба, однако до сих пор скучает по болельшикам красно-белых.

«Ошибкой то решение не считаю. Но, конечно же, я скучаю по тем временам, по полному стадиону наших болельщиков. Тем не менее это был шаг вперед в моей карьере, в моей жизни. Я чувствовал, что мое путешествие вместе со «Спартаком» подошло к концу и нужно двигаться дальше», — добавил футболист.

Фернандо перешел в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории». В 2017 году он вместе с командой выиграл чемпионат и Суперкубок России.