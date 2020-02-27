Фернандо Морьентес: «С «ПСЖ» у Головина будет возможность побороться за победу в Лиге чемпионов»

Экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» оценил выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в этом сезоне.

— В начале нынешнего сезона вы говорили, что Александру Головину нужно остаться в «Монако», чтобы окрепнуть и стать лидером команды. Как оцените его выступление в лиге 1?

— Я говорил так, потому что это лишь второй его сезон в Европе. Обычно первый год уходит на адаптацию в новой стране, новом чемпионате. Затем, если удалось освоиться, ты должен доказать свою состоятельность. Уверен, что у Головина много хороших качеств как у футболиста. Он способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее. Видно, что Александр может стать лидером команды.

— Была информация, что скауты «ПСЖ» следят за Головиным. Он готов к переходу в клуб такого уровня?

— Если у него есть уверенность, что он будет там постоянно играть, то, конечно, нужно двигаться вперед. С «ПСЖ» у него будет возможность побороться за победу в Лиге чемпионов. Это серьезный шаг вперед в карьере. Сейчас «Монако» — это не тот клуб, который способен претендовать на трофеи в чемпионате Франции и на международной арене, как это было в мое время.