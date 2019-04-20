Фернандеш в старте "Локомотива" на матч с ЦСКА

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный Твиттер железнодорожников. Встреча пройдет сегодня, 20 апреля, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме – Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев – Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Лысов, Лапшов, Тарасов, Коломейцев, Жемалетдинов, Миронов, Куликов, Кварацхелия, Эдер.

ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.

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