Фернандеш в старте "Локомотива" на матч с ЦСКА

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный Твиттер железнодорожников. Встреча пройдет сегодня, 20 апреля, начало – в 19.00 (мск).
Стартовый состав "Локомотива": Гильерме – Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев – Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Лысов, Лапшов, Тарасов, Коломейцев, Жемалетдинов, Миронов, Куликов, Кварацхелия, Эдер.
ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.
Наш состав на супердерби #ЛокоЦСКА! 🌪️ pic.twitter.com/VkrPquLeAS– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 20 апреля 2019 г.
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