Ду Кейрос: «Видел убийства и торговлю наркотиками»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» высказался о жизни в Бразилии.
— Ты рос в не самом благополучном округе на окраине Сан-Паулу — Бутанте. Расскажи, что это за район? Можно ли туда заходить обычному туристу?
— Вообще это довольно спокойный округ, так что вход для туристов свободен. Но он разделен на две части — в одной жить хорошо, а в другой ужасно. Я жил во второй.
— Роберт Ренан говорил, что не раз был свидетелем перестрелок на улицах, в одной из которых убили его друга. У тебя в детстве было так же?
— Да, в моем детстве тоже было опасно. Я видел и убийства, и торговлю наркотиками — знал людей, которые этим занимаются. К счастью, футбол уберег меня от выбора этого пути.
— Как тебе удалось не поддаться соблазнам улиц?
— Моя семья всегда любила футбол и «Коринтианс». В такой ситуации невозможно ни о чем другом думать. Я считаю, что в Бразилии люди не выбирают футбол — этой страстью там все настолько пропитано, что ты рождаешься уже влюбленным в футбол. И в этом смысле я точно не был исключением. Но, конечно, есть и другой путь, темный. И перед мальчиками в моем районе часто стоял выбор, по какой дороге пойти. Я дал себе слово — сделать все, чтобы пойти по пути футбола, — сказал Ду Кейрос «СЭ».
23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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