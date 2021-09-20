Фернандес и Дзагоев выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч со «Спартаком»
ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. Стал известен стартовый состав красно-синих на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Яковлев, Каптилович, Багринцев, Бохинен.
«Спартак» с 10 очками после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА имеет столько же очков, но уступает красно-белым по дополнительным показателям и располагается на девятой позиции.
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